Рига, , 18:46 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кариньш по итогам заседания кабинета заявил журналистам, что вместе с одобренным сегодня правительством планом Минэкономики о поддержке народного хозяйства Латвии на 2,2 млрд евро, общий пакет мер составит 4,5 млрд евро.

Об этом 26 мая пишет портал tvnet.lv.

Кроме плана стабилизации и поддержки экспортёров до 2023 года стоимостью 2,2 млрд. 1,5 млрд было ранее зарезервировано правительством на компенсацию налоговых поступлений, чтобы не снижать расходы бюджета, а миллиард уже распределён на выплату пособий, инфраструктурные проекты и поддержку таких жизненно важных для Латвии компаний как airBaltic.

Кариньш оценил пакет мер поддержки в 15% от ВВП страны.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии коронавируса в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.

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