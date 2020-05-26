Москва, , 18:40 — REGNUM Производство защитных масок в России за неделю с 15 по 22 мая увеличилось на 63%, защитных костюмов — на 39%, сообщили в Минпромторге.

Согласно данным ведомства, которые приводятся на портале стопкоронавирус. рф, производство масок за указанный период возросло с 4 млн до 6,5 млн единиц в сутки.

Сообщается также, что средняя стоимость одной маски в аптеках и розничных сетях на сегодняшний день составляет 25 рублей за штуку, а ежедневный объём их потребления составляет порядка 1,7 млн штук.