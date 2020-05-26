Челябинск, , 18:11 — REGNUM В Челябинске депутаты гордумы расширили перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Такое решение они приняли 26 мая на девятом заседании представительного органа.

Теперь в этот список включена розничная торговля непродовольственными товарами. При этом площадь торгового зала не должна превышать 150 кв. метров. Под эту категорию подходят также павильоны, ларьки, киоски и даже рынки, которые торгуют обувью и одеждой, техникой, автозапчастями и изделиями художественного промысла. По данным налоговоиков, число субъектов предпринимательства, торгующих в Челябинске непродовольственными товарами, достигает почти 4600.

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Действующие меры поддержки пострадавших отраслей включают в себя, в частности, понижение ставки Единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5%, то есть в два раза. По оценкам специалистов, бюджет муниципалитета недополучит от этого более 140 млн рублей.