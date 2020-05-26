Вильнюс, , 18:02 — REGNUM Министр энергетики Литвы Жгимимантас Вайчюнас сегодня, 26 мая, комментируя заявку на финансирование второго этапа выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ (энергокольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) заявил о необратимости этого процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы как никогда близки к реализации проекта синхронизации (с системами континентальной Европы — прим. ИА REGNUM). Эти два шага сегодня приближают нас к стадии необратимости проекта синхронизации. То, что три года назад было идеей, за это время было превращено в конкретные проекты», — заявил Вайчюнас.

На этот проект все три страны Прибалтики и Польша просят 1,2 млрд евро, Литва хочет получить 462 млн евро из этой суммы.