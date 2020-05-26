Вашингтон, 26 мая 2020, 17:59 — REGNUM Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая.
Полсон отмечает, что серьезный вызов доллару бросает прежде всего китайский юань. Китайская валюта пока не может считаться полноценной альтернативой доллару, однако она все больше используется в международных расчетах.
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