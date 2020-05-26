Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая.

«Отношение общего госдолга к ВВП подскочило до 108%. В 2006 году, в преддверии финансового кризиса, было не больше 63%… если добавить корпоративные, ипотечные и прочие долги, то будет около 330% ВВП» , — сообщает Полсон.

Полсон отмечает, что серьезный вызов доллару бросает прежде всего китайский юань. Китайская валюта пока не может считаться полноценной альтернативой доллару, однако она все больше используется в международных расчетах.

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