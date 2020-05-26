Москва, , 17:52 — REGNUM Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 22,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба ведомства.

Как уточняется, на обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет перечислено 197,2 млрд рублей. Размер выплаты составит 10 000 рублей на одного ребёнка.

В Минфине отметили, что приём заявлений от граждан уже идёт, непосредственно выплаты начнутся осуществляться с 1 июня и охватят не менее 19 млн детей.

Кроме этого, по данным ведомства, 24,9 млрд рублей направлены в Пенсионный фонд в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трёх лет. Размер данной выплаты составляет 5000 рублей на одного ребёнка. Данная мера должна затронуть порядка 1,6 млн детей.