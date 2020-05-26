Рига, , 17:52 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса за первые три месяца 2020 года в Латвии было перевезено на 13,3% меньше пассажиров, чем годом ранее, настолько же уменьшился и размер государственной дотации, сообщает 26 мая портал LSM со ссылкой на автотранспортную дирекцию общественного транспорта.

Всего с января по конец марта общественным транспортом Латвии было перевезено 51,612 млн пассажиров. 80,4% или 41,495 млн всех пассажирских перевозок приходится на крупные города — Ригу, Даугавпилс, Екабпилс, Елгаву, Юрмалу, Лиепаю, Резекне, Валмиеру и Вентспилс. 8% перевозок относятся к местным, региональным маршрутам, 4,4% междугороднее сообщение и 7,2 железнодорожные перевозки.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии коронавируса в стране был введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономической ситуации в стране.

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