Рига, , 17:30 — REGNUM Латвийское правительство поддержало разработанный министерством экономики план по восстановлению экономической активности в частном и общественном секторах стоимостью 2,2 млрд евро, сообщает 26 мая портал LSM.

Действия по плану стимулирования рассчитаны до 2023 года. В частности, предусмотрено предоставление кредитов и гарантий на сумму в 1,3 млрд евро, а также прямые инвестиции в размере 300 млн. Минэкономики и правительство, в целом, рассчитывают что это поможет экспортной отрасли расти на 30% ежегодно.

В плане также предусмотрена поддержка сферы образования. В правительстве надеются, что к 2023 году в этой сфере будет занято до 165 000 человек.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении страны.

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