Москва, , 17:27 — REGNUM США не дают международному сообществу наладить контроль над биологическим оружием. Об этом 26 мая заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

«В момент, когда эти лаборатории стали плодиться вокруг границы Российской Федерации, именно в это самое время Соединённые Штаты наотрез отказались подписывать протокол к документам, которые как раз регламентируют борьбу с таким распространением биологического оружия, создания биологического оружия», — заявил Климов.

«Торпедировали — не только сами не подписывали, но и другим не давали. И вот эта работа заглохла — случилось это как раз в начале 2000-х, и именно в начале 2000-х начали расползаться станции, исследовательские центры, которые собирали биоматериал и вообще вели не очень понятную работу», — указал он.