Москва, , 17:26 — REGNUM Экономический кризис в России стал причиной вывода иностранной валюты с банковских депозитов. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент Наталья Залюбовская.

«Ухудшение экономической ситуации в России, связанное, в первую очередь с пандемией коронавируса, а также снижением цен на нефть, и, как следствие, падением рубля, стало причиной вывода большого количества иностранной валюты вкладчиками со своих банковских депозитов. При этом доля наличных обменных валютных операций на сегодняшний день значительно превышает валютные операции, совершаемые в безналичной форме. Таким образом, увеличение объема ввозимой наличной валюты стало необходимо для удовлетворения потребностей банков», — сказала Залюбовская.

Она напомнила, что последний заметный скачок спроса на иностранную валюту пришелся на 2014 год и составил на тот момент 20,8 млрд долларов, что стало рекордом с периода кризиса 2008−2009 годов: «Анализ ситуации показывает, что ослабление курса рубля и ухудшение экономической ситуации почти всегда являются катализатором к увеличению спроса на иностранную валюту. Во многом эти операции совершают люди, которые стремятся сохранить свои накопления в стабильной валюте и в меньшей степени зависеть от колебаний курса рубля. Однако во многих случаях спрос на иностранную валюту вызван паникой и неуверенностью в завтрашнем дне».

Залюбовская уверен, что впоследствии будет наблюдаться снижение спроса в этой сфере, которое будет зависеть, в первую очередь, от сокращения так называемых «свободных денег» — то есть средств, которые население будет готово сохранять.