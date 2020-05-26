Казань, , 17:53 — REGNUM Рекультивация Самосыровской свалки в Казани проходит последний этап — озеленение. У подножия холма высадят 500 рябиновых деревьев, на вершине — тысячу кустарников спиреи, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

С 60-х годов прошлого столетия здесь было захоронено более 45 млн тонн отходов. Площадь свалки составляла 32 га, высота ее достигала 45 метров. До недавнего времени она считалась самой крупной в республике с характерным запахом и стихийным возгоранием мусорного газа.

На масштабный план рекультивации, реализация которого заняла 4 года, направили 367 млн рублей. Отходы покрыли специальной изоляцией, сверху уложили грунт, метровый слой земли и 15 см чернозема.

Градоначальник принял участие в посадке деревьев и предложил не называть больше это место свалкой — «теперь это Самосыровский холм, а завтра здесь будет красивая роща».

В республике рекультивацию старых свалок планируют продолжить. Так, в 2021 году приступят к подобным работам в окрестностях Самосыровской свалки на полигоне ЗАО «Казанского экологического комплекса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на рекультивацию несанкционированной свалки в районе села Прости Нижнекамского района Татарии выделят из республиканского бюджета более 564 млн рублей.

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