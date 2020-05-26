Бишкек, , 17:19 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит министерству сельского хозяйства Киргизии техническую помощь для борьбы с саранчой. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба международной организации.

Планируется, что реализация проекта будет продолжаться в течение года, и им будет охвачено более 50 тысяч гектаров сельхозугодий.

Отмечается, что по прогнозам аналитиков на 2020 год, если не принять немедленные меры, то в республике ожидается массовое размножение саранчи на площади более чем 120 тысяч гектаров.

В рамках проекта будут закуплены пестициды и оборудование, а также материалы, необходимые для проведения обследований и обработки сельхозугодий. Помимо этого, будет организовано обучение сотрудников департамента химизации и защиты растений.

Напомним, что ранее министерство сельского хозяйства Киргизии запросило у ФАО техническую помощь в борьбе с саранчой в качестве превентивной меры, направленной на защиту продовольственной безопасности и питания.