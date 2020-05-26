Курган, , 17:19 — REGNUM В Кургане с начала 2020 года произошло 14 провалов на канализационных сетях города. Их число будет расти, но ликвидировать их не на что, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

В 2020 году не будет произведена замена неисправной запорной арматуры на сооружениях водопровода, полностью отменены ремонты строительных конструкций водозаборов «Арбинка» и центра города.

Как поясняет генеральный директор компании «Водный союз» Владимир Овсянников, на сегодня 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана имеют 100%-ый износ. Нормативный срок службы железобетонных труб составляет 20 лет. Большинство трубопроводов Кургана 1970−1980-х годов постройки. Чтобы привести водоснабжение и водоотведение столицы Зауралья в нормативное состояние, по расчётам специалистов «Водного союза» необходимо 22 млрд рублей.

И если ранее компании удавалось привлекать заёмные средства для ремонта сетей, так как расходы едва покрывались худо-бедно городской субсидией, то сейчас у АО «Водный союз» нет этой субсидии, отсутствует и инвестиционная составляющая в коммунальном тарифе. Серьёзно ударило по финансовому состоянию компании и снижение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Ежегодное недофинансирование отрасли составляет 300 млн рублей, подчеркнул гендиректора «Водного союза».

«К сожалению, 2020 станет первым годом без проведения плановых ремонтов», — констатировал Владимир Овсянников.

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