Севастополь, , 17:09 — REGNUM Закупленные для ГУП «Севэлектроавтотранс» 90 новых автобусов не выходят на линии, потому что неисправны. Об этом 26 мая на заседании правительства города сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

«Речь о машинах марки Bravis: 40 автобусов пригородного и 50 автобусов городского назначения», — отметил специалист.

По его словам, сейчас ведётся претензионная работа и готовится обращение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году из 40 купленных в лизинг автобусов для госпредприятия «Керчьгортранс» оказались исправными только 17, 10 из них не подлежали восстановлению. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего состояния полученных в лизинг автобусов.

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