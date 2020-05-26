Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Весенний сев зерновых культур полностью завершен на полях Ленинградской области, сообщили 26 мая в пресс-службе областного правительства. Тем временем продолжается посадка овощей и кормовых культур.

В 2020 году пшеницу, ячмень, овёс в Ленобласти посеяли на 33 тыс. гектарах, это на на 2,5 тысячи га больше, чем в 2019 году. Увеличение площади посевов, как рассчитывают власти, позволит заготовить больше кормов для животноводства и снизить себестоимость производства молока и мяса.

«В настоящий момент в хозяйствах региона завершается посадка картофеля и овощей (выполнено 60% работ) и сев кормовых культур — многолетних и однолетних трав», — отметили в областном правительстве.

Согласно планам, в Ленобласти в текущем году намерены произвести 134,3 тыс. тонн зерновых культур, 72,4 тыс. тонн овощей, 67,2 тыс. тонн картофеля, заготовить кормов в объеме 32,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Общая посевная площадь должна составить 228 тыс. га. Объем финансирования агропромышленной отрасли региона на 2020 год — 7,2 млрд рублей.

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