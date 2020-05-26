Рига, , 16:34 — REGNUM Уровень фактической безработицы в Латвии в апреле составил 9,2%. Об этом пишет Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, фактический уровень безработицы в стране вырос на 1,3 пункта по сравнению с концом марта.

«Мы видим тенденцию роста безработицы и это продолжится. Экономика находится под давлением, и восстановление будет очень постепенным. По всей видимости, пик безработицы придётся на осень и конец года», — сообщил экономист Дайнис Гайшпутис в интервью Латвийскому радио.

Гайшпутис уверен, что вернутся на прежний, докризисный уровень в течение года Латвии не удастся.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.