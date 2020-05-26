Москва, , 16:30 — REGNUM Министерство финансов России 27 мая проведёт аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серий 25 084 и 26 228 с погашением в октябре 2023 года и апреле 2030 года соответственно в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 мая Минфин разместил три выпуска облигаций федерального займа на рекордную общую сумму почти в 170 млрд рублей.

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