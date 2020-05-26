Тверь, , 16:28 — REGNUM Дополнительные меры поддержки бизнеса разработаны в Тверской области, вопросы обеспечения устойчивого экономического развития Верхневолжья обсуждались 26 мая на заседании правительства региона, которое провёл Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В регионе разработаны новые меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам», — отметил Игорь Руденя.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 40 млн рублей. Субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется предоставлять с 15 июня, для гостиничного бизнеса — с 1 июля 2020 года. Также с 1 июля в Тверской области планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», призванный поддержать самозанятых жителей Верхневолжья.

Ранее в Тверской области в дополнение к федеральному перечню пострадавших отраслей принят региональный перечень, в который были включены отрасли туризма, туристических перевозок, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, лесная промышленность, полиграфия, звероводство, издательская и рекламная деятельность, деятельность в области демонстрации кинофильмов, обрабатывающие производства (в части непродовольственных товаров), бытовые услуги, стирка и химчистка.

«Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе. Сегодня наша задача — чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место», — отметил Игорь Руденя.

В регионе реализуется программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для более чем 7400 субъектов малого и среднего бизнеса в три раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения. Также в регионе по программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области выдано девять займов на 3,5 млн рублей под 7,5% годовых. По программе «Оборотный капитал» регионального Фонда развития промышленности одобрено пять первых заявок на займы до 20 млн рулей под 1,5%.

Также в налоговую службу подано уже более четырёх тысяч заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. В настоящее время одобрено свыше 2600 заявлений.

На заработную плату работников предприятиям выдано 133 льготных кредита по ставке 0% в первые 6 месяцев.

Всего в регионе на господдержку экономики выделено более двух миллиардов рублей, в том числе 1,5 млрд — в рамках федеральных мер, порядка 475 млн рублей — по региональным программам.