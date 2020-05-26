Москва, 26 мая 2020, 16:14 — REGNUM От коронабесия в мире умирает больше людей, чем от коронавируса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз агентства НКР, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году может упасть на 15% по сравнению с 2019 годом, а выручка РФ от экспорта чёрного золота рискует снизиться на 50−60%.
Кроме того, экономист уточнил, что картель ОПЕК «деградирует очень сильно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что мировой спрос на нефть близится к своему пику.