Москва, , 16:14 — REGNUM От коронабесия в мире умирает больше людей, чем от коронавируса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз агентства НКР, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году может упасть на 15% по сравнению с 2019 годом, а выручка РФ от экспорта чёрного золота рискует снизиться на 50−60%.

«Потребление нефти может упасть ещё сильнее, — сказал Делягин. — А падение выручки России может быть больше. Нужно отличать коронавирус от коронабесия. От коронавируса нет даже роста смертности, а коронабесие разрушает всё. От коронабесия погибло больше людей, чем от коронавируса. Возвращения к тому миру, который был до глобальной депрессии, не будет. Мировой нефтяной рынок может частично отыграть цены. Но так, чтобы и цены, и объём одновременно, нет».

Кроме того, экономист уточнил, что картель ОПЕК «деградирует очень сильно».

«Он является инструментом США, и с ослаблением США он перестанет существовать», — добавил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что мировой спрос на нефть близится к своему пику.