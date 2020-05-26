Красногорск, , 16:07 — REGNUM Порядка 18 тыс. компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья до сих пор не получили доступ к мерам поддержки предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии, так как код ОКВЭД, указанный ими при регистрации, не соответствует основному виду деятельности. Уточнить код они могут до 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, в Московской области насчитывается 18 тыс. компаний, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях экономики, но не могут получить поддержку. До 1 июля этим организациям необходимо уточнить код ОКВЭД, подав заявление в ФНС.

«Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности. С 1 июля у предпринимателей появится возможность получить необходимую помощь», — отметила Егорова.