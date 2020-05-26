Москва, , 16:03 — REGNUM На нефтяном рынке возобновился рост, хотя бурным его не назовёшь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Цена на нефть марки Brent 26 мая подрастает на 1% и проводит торги выше $36 за баррель, а цена WTI растёт всего на 0,5%, но пока не опускается ниже $34 за баррель.

По информации газеты The Financial Times, в США 17 производителям сланцевой нефти угрожает банкротство, так как они не могут выплатить долги кредиторам.

Тем временем российское Министерство энергетики прогнозирует восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти в июне или июле 2020 года, а в мае на рынке наблюдается избыток предложения, но уже значительно меньший, чем в апреле.

Пока нефть Brent всё ещё держится в узком коридоре $34−36,50 за баррель и выжидает новостей.

Скорее всего, такая динамика может продлиться до конца первой декады июня, пока не появятся новости со встреч ОПЕК и ОПЕК++. Прогноз по цене Brent сегодня составляет $35−37 за баррель», — считает эксперт.

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