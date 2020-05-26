Москва, , 16:00 — REGNUM Рубль 26 мая продолжает укрепляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Это вторая за последнее время попытка «россиянина» отойти к доковидным уровням и подтвердить собственную стабильность в парах с иностранными валютами. Первая завершилась быстрым откатом в обратную сторону, посмотрим, чем закончится вторая.

Доллар США к середине дня торгуется по 70,85 руб., вот-вот пробьёт вниз 70,80 руб. и тогда нацелится на область 70,50 руб. Евро стоит 77,79 руб. и до конца дня может торговаться сейчас в пределах 77,50−78,50 руб.

Нефть в «зеленом» за счет резкого падения численности американских буровых и на фоне ожиданий восстановления спроса на сырье.

На этой неделе данные США по запасам будут публиковаться с задержкой на день из-за нерабочего понедельника, поэтому фундаментальный катализатор появится не сегодня.

Баррель нефти Brent стоит $36,08 сейчас, что для сырьевого рубля комфортно и приятно.

В поддержку российской валюты сегодня продолжают играть и налоговый период в РФ, и общее нейтральное отношение инвесторов к риску», — пояснила эксперт.

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