Москва, , 15:26 — REGNUM Банк России зафиксировал рост вкладов населения в российских банках в апреле 2020 года на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте — минус 315 млрд руб. (-1,0%), сообщается на сайте регулятора.

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При этом на 589 млрд руб. (-1,9%) сократились вклады юридических лиц, и на 128 млрд руб. (-0,7%) уменьшился портфель розничных кредитов.

Чистая прибыль банков в апреле составила около 32 млрд руб., это значительно ниже результатов в январе-марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали активнее вкладывать средства в банки: за год прирост средств составил 10,1%.

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