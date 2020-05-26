Москва, , 15:00 — REGNUM Комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса намерена обратиться к главам регионов, чтобы те ускорили составление реестра НКО для получения поддержки на фоне коронавиурса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил глава комиссии Дмитрий Сазонов («Единая Россия»).

Президент РФ поручил правительству обеспечить возможность получения предприятиями, пострадавшими от пандемии, а также социально ориентированными НКО кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 года. Минэкономразвития должно сформировать реестр таких НКО.

«Три недели назад президент дал поручение, только пять регионов дали перечень. Пять регионов, до 1 июня — неделя! Мы прогнозировали, что порядка 40 — 50 тыс. НКО могут попасть в перечень. Но такими темпами мы, дай бог, только до июля сможем что-то сформировать», — отметила замглавы МЭР Татьяна Илюшникова в ходе заседания комиссии.

Со своей стороны, глава комиссии предложил помочь ускорить составление такого реестра.

«Мы тогда подготовим текст письма, обращения на губернаторов о том, что необходимо оказать помощь социальным предприятием с включением в этот реестр. Здесь они сами должны быть заинтересованы включением в этот реестр», — сказал глава комиссии Дмитрий Сазонов («Единая Россия»).