Уфа, , 15:16 — REGNUM Перечень получателей денежных выплат на детей от трех до семи лет включительно могут расширить в Башкирии. Данный вопрос рассмотрели 26 мая на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По словам министра труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой, в республике на ежемесячные выплаты в размере 4984 рублей могут рассчитывать семьи, доход в которых на душу населения ниже суммы прожиточного минимума (9804 рублей). Но, согласно законодательству Башкирии, эти выплаты не могут получить дети, родители в которых не работают.

В связи с тем, что на рынке труда Башкирии фиксируется сложная обстановка в связи с пандемией коронавируса, Ленара Иванова внесла предложение включить таких граждан в число получателей этих выплат. При этом она сообщила, что 88 процентов этих выплат финансируется из бюджета РФ.

Первый вице-премьер республики Андрей Назаров согласился с этими доводами и согласовал подготовку соответствующих изменений.

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