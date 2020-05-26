Москва, , 14:56 — REGNUM Новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативного развития ситуации на глобальных энергетических рынках. Об этом заявил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле новую сделку безусловно считают успешной. Он напомнил, что сделка рассчитана на перстпективу. Её эффективность проявится со временем, а от поспешных и эмоциональных выводов лучше воздержаться.

Во многом благодаря этой сделке удаётся избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках, констатировал Песков.

Говоря о возможных дополнительных усилиях стран по стабилизации рынка, он отметил, что участники соглашения будут смотреть на развитие ситуации. Россия ответственно следует соглашению, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ вступило в силу 1 мая.

Читайте также: Эксперты ожидают передела мирового рынка нефти после сделки ОПЕК+