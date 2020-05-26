Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:01 — REGNUM Аэропорт в Минеральных Водах с 1 июня 2020 года вернется на прежний круглосуточный режим работы. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минвод, была заблаговременно направлена соответствующая информация, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, в начале апреля аэропорт в Минводах изменил регламент работы в связи с сокращением и отменой рейсов на фоне пандемии коронавируса. Полеты выполнялись с 08:00 до 17:00.

С 1 июня из аэропорта Минвод авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Брянск, Калугу, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск, Симферополь, Сочи, Уфу и Челябинск. Среди региональных маршрутов новыми для аэропорта станут полеты в Нижний Новгород.

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