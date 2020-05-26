Москва, , 14:37 — REGNUM Формат согласования национального плана восстановления экономики РФ пока не определён. Об этом сообщил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока нет ясности по формату согласования плана, а также отсутствуют намётки по проведению соответствующего Госсовета. Госсовет может пройти в разных форматах, добавил Песков.

Точное время пока не известно и не может быть названо, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса будет, предположительно, включать три этапа: стадию адаптации, стадию восстановления и стадию активного роста. Последний этап продлится до четвертого квартала 2021 года.

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