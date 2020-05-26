Москва, , 14:28 — REGNUM Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил отказаться от ЕНВД и сосредоточиться на альтернативах, в частности, на патентах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Я считаю, что ЕНВД сам по себе давно себя изжил, и на региональном уровне достаточно инструментов, чтобы сделать комфортным уход от ЕНВД», — заявил Решетников в рамках заседания комиссии Госдумы.

«Патент может быть столь же комфортен, как ЕНВД», — сказал министр.

Он считает, что регионы вместе с муниципалитетами должны «на своем уровне определять все эти вещи».

В России планируется полный отказ от ЕНВД в 2021 году.