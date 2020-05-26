Саранск, , 14:15 — REGNUM На базе Атяшевской районной больницы после завершения режима самоизоляции начнет работу мобильный ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Мобильный медицинский кабинет поставлен в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Медицинский объект обустроен в автобусе ПАЗ-32 053, который оснащён электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятор-монитором, гинекологическим креслом, а также необходимым оборудованием для забора анализов.

Внутри передвижного ФАПа три зоны — помещение для медперсонала, приёмный и процедурный кабинеты. В передней части автобуса расположен коридор с местами для посетителей, которые будут ожидать приема. За один выезд мобильный ФАП может посетить при населенных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в республике планируется построить ещё четыре новых фельдшерских пункта, 71 ФАП в аварийном состоянии будет заменен, также планируется приобрести не менее 33 мобильных комплексов.