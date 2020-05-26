Джакарта, , 14:03 — REGNUM Представитель Банка Индонезии в провинции Восточная Нуса-Тенгара Ньоман Ариаван Атмаджа заявил, что инфляция в провинции к концу 2020 года будет ниже общенационального уровня, сообщает Antara.

В апреле 2020 года инфляция в провинции была зафиксирована на уровне 0,07% или 1,71% в годовом исчислении, что ниже общенационального уровня в 2,67%.

Банк Индонезии осуществляет контроль над инфляцией, чтобы поддержать стабильность финансовой системы, в то же время предотвращая дальнейшее снижение экономической активности.

В Банке Индонезии также отметили, что экономический рост в провинции в первом квартале 2020 года достиг 2,8%, что ниже отметки в 5,3%, зафиксированной в предыдущем квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство хочет быть продуктивным, но сохранять уровень безопасности в условиях пандемии.

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