Москва, , 14:00 — REGNUM Причин спроса российских банков на наличную иностранную валюту несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» к.э.н Александр Разуваев, комментируя рекордный ввоз в Россию наличных долларов и евро.

«Конечно, некоторые граждане опасались девальвации рубля и старались максимально минимизировать свои риски. Как всегда интернет был полон фейковых статей о том, что власти могут ограничить или вообще запретить свободное хождение иностранной валюты.

Свои лепту внесло и правительство РФ, объявив о вводе налога на банковские депозиты.

Считаю, что наличная валюта — это не самый лучший объект сбережений. И дело здесь не в патриотизме. Хотя, конечно, кредитовать чужую экономику неправильно. И проблема здесь даже не в процентных ставках — по евро они отрицательные, а по доллару около нуля.

Главная загвоздка в том, что есть риски введения новой валюты для США, Канады и Мексики — амеро. Как будут менять новые деньги на старые в этом случае, одному Богу известно. Это касается и банковских счетов. Ведь россияне не граждане США.

С евро все тоже не так хорошо. Есть риски, что Италия или Испания захотят покинуть зону евро, в этом случае единая европейская валюта окажется под давлением, в Европе будет серьезный банковский кризис, а выиграет золото.

Правильный выбор — это рублевые депозиты и акции компаний, которые составляют основу российской экономики, то есть Газпром, «Роснефть», «Норильский никель», «Сбербанк», «РусГидро» и т. д.

В России созданы все условия, чтобы работать, зарабатывать и вкладывать заработанное в национальную экономику», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российские банки ввезли рекордный объем валюты, Так, в страну ввезено 4,95 млрд и €1,13 млрд. Это почти в 10 раз больше, чем в феврале.

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