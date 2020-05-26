Москва, , 14:00 — REGNUM За январь-апрель 2020 года больше всего кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России было продано дилерами компании Hyundai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Кроссоверы и внедорожники Hyundai за отчетный период российские покупатели приобрели в количестве 30 271 экземпляра. Таким образом, продажи данных машин увеличились на 1,2% к результату прошлого года.

Второе место среди популярных автомобилей сегмента SUV заняла французская марка Renault. Однако объем продаж этих машин в январе-апреле уменьшился на 6%. Тройку лидеров марочного рейтинга замыкают кроссоверы и внедорожники Kia — 20 085 единиц (+16,6%).

На четвёртом и пятом местах списка разместились соответственно Nissan (19 907 ед.; +7,3%) и Toyota (19 593 ед; +16%).

Всего в РФ было куплено 217 868 новых кроссоверов, что практически соответствует результату продаж прошлого года — 216 828 экземпляров.

Напомним, по итогам первых четырёх месяцев московский авторынок занял первое место по продажам новых машин сегмента SUV. За отчётный период на столичном рынке было реализовано 35 487 кроссоверов и внедорожников (-3,4%).

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