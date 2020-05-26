Москва, , 13:52 — REGNUM Резкий рост ввоза иностранной валюты в Россию, скорее всего, объясняется желанием банков заработать на волатильности курса рубля, ориентируясь на неутешительные прогнозы экономического развития, которые предопределяют дальнейшие нестабильность и девальвацию курса российской валюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя рекордный ввоз в Россию наличных долларов и евро.

«Ведь инвестиционная привлекательность рубля всегда, даже в периоды стабильного экономического развития, была связана именно с повышенной волатильностью его курсовой динамики, как источника относительно высокой доходности для инвесторов на фоне падения доходности активов на рынках развитых стран.

Спекулятивные операции с иностранной валютой сегодня особенно привлекательны для банков, так как получить доходы иными способами практически невозможно — из-за пандемии замерли национальные и зарубежные рынки, а вместе с ними и потенциальные точки размещения капитала.

Беспрецедентный отток капитала из России, ухудшение состояния платежного баланса «обесточил» отечественный валютный рынок и заставляет банки осуществлять покупки валюты за рубежом.

Профицит российского торгового баланса, как основного показателя счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, в I квартале 2020 г. составил $32,1 млрд, что почти на 20% ниже показателей четвертого квартала 2019 г.

Примерно в такой же степени за этот период изменились консолидированные показатели экспорта и импорта, а экспорт сырой нефти упал на 18,4%, нефтепродуктов — на 16,9%, природного газа — на 32,7%. Чистый отток капитала с российского рынка в 1 квартале 2020 г. составил $17 млрд, то есть ¾ сопоставимого показателя за весь 2019 г.

Несопоставимо малы в 1 квартале 2020 г. по сравнению с предыдущим годом и прямые иностранные инвестиции — $200 млн против $28,691 млрд за 2019 г. в целом и $10,319 млрд — в IУ квартале 2019 г.

Если сопоставить масштабы ввоза инвалюты, валютные резервы банков и объемы валюты, которые были сняты с депозитов, едва ли можно считать серьезной причиной этого процесса отклик банков на действия вкладчиков.

Тем более в условиях, когда довольно длительный период времени потенциал спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц будет ограничен их реальными доходами и возможностями выезда за рубеж из-за пандемии.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что банки объективно оценивают негативные для себя последствия разбалансированности валютного рынка, усугубляющей экономическую ситуацию в стране, и ввозом валюты из-за рубежа стараются сократить риски спада ВВП, разгона инфляции, которые могут стать причинами потерь клиентов банковской сферы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банки России в марте усиленно пополняли кассы наличной валютой с связи с набегами вкладчиков. Было ввезено $4,95 млрд и €1,13 млрд наличными.

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