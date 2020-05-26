Сеул, , 13:56 — REGNUM В апреле 2020 года индекс физического объёма экспорта товаров Южной Кореи составил 99,26 пункта, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель сократился после двух месяцев роста. В феврале текущего года индекс физического объёма экспорта товаров вырос на 11,4%, в марте — на 10,6%.

Известно, что объём экспорта транспортного оборудования сократился на 39,5%, текстильные и кожаные изделия — на 36,5%, электрооборудование — на 15,4%, компьютеров, электронных и оптических приборов — на 7,5%. С другой стороны, объём экспорта угля и нефтепродуктов, напротив, вырос на 15%.

Индекс физического объёма импорта товаров в Южной Корею также сократился на 1,5%. Объём импорта транспортного оборудования увеличился на 19,5%, однако объём импорта металлических изделий сократился на 9%.

Напомним, что в апреле текущего года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 24,3%, до $36,9 млрд, а импорт — на 15,9%, до $37,8 млрд.