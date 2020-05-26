Минск, , 13:40 — REGNUM Правительство Белоруссии должно отслеживать ситуацию с ценами на внутреннем рынке страны. Об этом 26 мая сообщил президент страны Александр Лукашенко, заслушав в Минске доклад о ситуации на потребительском рынке страны, его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

«Несмотря на то, что у нас, в принципе, с торговлей в магазинах и так далее вроде всё терпимо, тем не менее хотелось бы от вас услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке», — заявил Лукашенко, добавив, что он хотел бы узнать прогноз развития последнего, особенно в вопросе образования цен.

Также он отметил, что неоднократно обращал внимание правительства на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, как где-то в стране необоснованно растут цены.

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», — указал президент Белоруссии.

Кроме этого, он подчеркнул, что рассуждения о том, что всё в этом вопросе «отрегулирует рынок», не нужны, так как понятно, как считает Лукашенко, что рынок не всё регулирует, тем более что сложившаяся в мире на данный момент экономическая ситуация является особой.

«И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — сказал белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия запретила вывоз медицинских товаров и ввоз моторного топлива на свой рынок, демонстрируя тем самым отказ от принципов рыночной экономики.