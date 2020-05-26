Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии сегодня, 26 мая, депутаты Госсовета республики поддержали инициативу врио главы республики Олега Николаева о введении специального налогового режима для самозанятых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарии поддержали законопроект «О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он касается самозанятых граждан. Власти подчёркивают, что переход на него будет осуществляться добровольно, а узаконивание деятельности позволит гражданам рассчитывать на государственную поддержку в условиях действия ограничительных мер.

«Самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ. Надо иметь в виду, что эта форма деятельности получает всё большее развитие — прежде всего, в тех регионах, где этот режим уже применяется», — отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Он также напомнил, что решением президента Владимира Путина категория самозанятых получила господдержку в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный налоговый режим действует в 23 регионах-пилотах. Он предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наёмных работников. Основные преимущества — регистрация в онлайн-режиме, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, а также налоговая ставка в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

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