Рим, , 13:33 — REGNUM Итало-американская компания Fiat планирует больше не выпускать новое поколение компактвэнов 500L. Об этом сообщает AutoExpress.

Автопроизводитель собирается заменить 500L и 500X одной моделью. Это будет большой кроссовер под названием 500XL. Длина модели будет составлять 4 400 мм, а межосевое расстояние — 2 650 мм. Стоит отметить, что размеры Fiat 500X составляют 4273 и 2570 мм соответственно.

В качестве силовой установки будущая модель получит такой же агрегат, что и у Fiat 500, под капотом которого стоит однолитровый турбодвигатель, усиленный 12-вольтовым стартер-генератором. Ожидается также, что будут плагин-гибридные и электрифицированные варианты модели.

Напомним, на российском авторынке Fiat 500L не представлен, а Fiat 500 продается по цене от 1 млн рублей.

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