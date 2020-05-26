Лондон, , 13:36 — REGNUM К британскому банковскому конгломерату HSBC Holdings Plc переходит полный контроль над немецким подразделением за счёт сделки с Landesbank. Об этом сообщает Bloomberg News.

Крупнейший банк Европы покупает 18,66% акций HSBC Trinkaus & Burkhardt AG у немецкого Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), следует из заявления банков. Цена сделки не называется.

Отмечается, что в 2019 году чистая прибыль HSBC Trinkaus & Burkhardt снизилась почти на 17% и составила 98 млн евро ($107 млн). Общий объём активов составлял 26,6 млрд евро ($29 млрд), в банке работали свыше 3 тыс. человек. В феврале немецкое подразделение HSBC объявило о неблагоприятном влиянии сложного экономического фона на доходы в 2020 году.

После сделки HSBC будет располагать 99,33% зарегистрированного акционерного капитала.