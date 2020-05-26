Москва, , 13:22 — REGNUM Завтра, 27 мая, в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития Максимом Решетниковым, речь пойдет о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это будет полноценный разговор. Времени мы отводим для доклада министра столько, сколько он считает необходимым. После чего будут звучать вопросы, потом выступят представители политических фракций. Речь пойдет о мерах поддержки малому и среднему бизнесу», — сказал Володин.

Сейчас необходимо как можно больше анализировать ранее принятые решения, меры поддержки, озвученные президентом, затем реализованные в виде законов, принятых подзаконных актов правительства должны неукоснительно исполняться, отметил спикер Госдумы.

«В этой связи, конечно, нам крайне важно, чтобы через диалог с министром экономического развития, через обратную связь с нашими избирателями мы могли бы проанализировать принятые решения — насколько они эффективны, насколько помогают тем, кто работает в малом и среднем бизнесе, насколько эта поддержка им важна и необходима для того, чтобы преодолеть сложности кризиса», — заявил он.

Вопросы есть и от представителей бизнеса, и от регионов.

«Мы намерены озвучить их министру, и по итогам, конечно, выработать решения, которые позволят нам в будущем, возможно, либо доработать принятые решения или дополнительно выйти на поправки в закон, принять новые законы для того, чтобы сохранить малое, среднее предпринимательство, сделать всё, чтобы люди, задействованные в этом бизнесе, чувствовали поддержку и чтобы у нас ситуация нормализовалась», — подчеркнул Володин.