Чебоксары, , 13:20 — REGNUM Демилитаризованный и списанный сторожевой корабль «Чебоксары» отбуксирован из Балтийска Калининградской области, где он находился последние годы, сообщает на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы от Чувашии Леонид Черкесов.

Корабль доставят в Чебоксары, на его площадке планируют создать музей воинской славы.

«Вчера (25 мая, — Прим. ИА REGNUM) в 17:15 часов началась буксировка сторожевого корабля «Чебоксары» в место постоянной прописки — город Чебоксары. В 2021 году на сторожевом корабле запланировано открытие музея воинской славы. В нём предполагается разместить шесть залов, один из которых планируется посвятить академику, кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову, уроженцу Порецкого района», — сообщил 26 мая Леонид Черкесов.

Сторожевой корабль будет размещён на набережной Волги. Его буксирует из Балтийска (Калининградская область) акционерное общество «Порт Коломна», цена контракта при максимальной цене в 25 млн рублей составила 24 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль «Чебоксары» был списан в 2015 году, в 2017 году его передали в муниципальную собственность Чебоксар. Все эти годы чебоксарские чиновники ссылались на отсутствие средств на буксировку корабля, в 2020 году эти средства удалось изыскать благодаря выделенному бюджетному кредиту из региональной казны.

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