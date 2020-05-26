Сеул, , 13:23 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса и закрытием многими странами границ в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов средств, потраченными гражданами страны с помощью кредитных карт за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года южнокорейцы потратили за рубежом 4,4 трлн вон (~$3,59 млрд), что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатель сократился на 25,3%.

Известно, что объём средств, потраченный при помощи кредитных карт, сократился на 28%, до $2,55 млрд, при помощи чековых карт — на 17,6%, до $1,08 млрд, при помощи дебетовых карт — на 15,3%, до $32 млн.

По данным исследовательского института Korea Culture & Tourism Institute, в первом квартале текущего года за рубежом побывали 3,7 млн граждан Южной Кореи, что на 43,8% меньше по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.