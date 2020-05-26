Москва, , 13:18 — REGNUM Президентские меры поддержки в период кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, достаточно хороши, но плохо, что воспользоваться ними могут далеко не все пострадавшие предприятия. Особенно в сложном положении оказались представители IT-бизнеса, чья работа очень сильно зависит от замершей сферы услуг.

Сложившаяся ситуация поставила на грань разорения не только разработчиков отечественного софта, но и выполнение национального проекта «Цифровая экономика». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила сооснователь «Лаборатории Касперского», член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», председатель правления АРПП «Отечественный софт», генеральный директор группы компаний Info Watch Наталья Касперская:

«Нашу отрасль пострадавшей не признали, но в числе президентских есть некоторые приятные меры поддержки. К примеру — обозначена обязанность арендодателя снизить арендную ставку, предоставлена длительная рассрочка по налогам и частичная отмена налоговых платежей. Это — хорошие меры, мы бы, как отрасль, тоже бы хотели их иметь. Но, к сожалению, нас не признают пострадавшей отраслью, в то время как мы сделали опрос своих членов Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», который показал, что падение в апреле 2020 г., по сравнению с первым кварталом 2020 г, составило более 50%. И ожидается, что в мае это падение будет ещё больше.

Так происходит потому, что кроме удалённых средств работы, информационные технологии не являются предметами первой необходимости — это не еда. Поэтому, как только начинают рушиться какие-то отрасли сферы услуг (а мы — производная отрасль, мы обслуживаем другие отрасли) — то, соответственно, наши показатели тоже падают. В этом смысле мы, конечно, боремся, написали письмо в Министерство связи РФ и правительство РФ с просьбой признать нас пострадавшими, но пока никакой реакции нет. Кстати, статистика Центробанка РФ тоже подтверждает (там делают еженедельный мониторинг) снижение доходов по отрасли информационных технологий».

Отвечая на вопрос, что будет с IT-отраслью, если государственная поддержка не будет ей оказана, Наталья Касперская ответила:

«Без государственной поддержки нам будет очень плохо. Сейчас объявлены налоговые каникулы. Эпидемия коронавируса пришлась на период уплаты налогов, и нам нужно заплатить налог на прибыль за прошлый год. Он у нас довольно внушительный, это не считая всех других годовых налогов. Понятно, что в текущей денежной ситуации, когда все деньги уходят в основном на зарплату, для нас это будет очень серьезной проблемой, нужно будет как-то договариваться с налоговой, если, конечно, она пойдёт навстречу — тоже вопрос. Если налоговая не идёт навстречу, то она блокирует счета, и тогда компании просто начнут валиться.

К примеру, в нашей ассоциации есть компании, у которых выручка упала на 100%. Если бы мы были признаны пострадавшей отраслью, мы могли бы рассчитывать на те меры поддержки, которые дают пострадавшим. Но поскольку мы таковыми не являемся, то никакой поддержки не получаем. При этом помощь оказывают мелким предпринимателям, самозанятым (я ничего плохого про них не хочу сказать), но после карантина их экономика сама восстановится, рестораны кафе, они никуда не денутся, сфера обслуживания восстановится моментально, как только это станет возможным. Потому что там интеллектуальная составляющая минимальна.

В случае с интеллектуальной деятельностью в IT-технологиях это вообще не так! Это — сложная интеллектуальная собственность, которая, как правило, разрабатывается много лет. В нашей ситуации это — тяжелая разработка софта, где люди — на вес золота, потому что они делают сложную умственную работу. Люди разбегутся, куда они ещё работать пойдут — тоже вопрос, — может быть, вообще за границу уедут. Какая уж тут цифровая экономика? У нас и так показатели по цифровой экономике — самые низкие из всех нацпроектов, а тут ситуация будет ещё хуже. Поэтому, конечно, отрасли нужна поддержка, если правительство не считает, что надо свернуть все программы по цифровизации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» учреждена в 2009 году крупнейшими российскими разработчиками программного обеспечения. В настоящее время в АРПП «Отечественный софт» входит 183 компании, такие, как 1IDM, фирма «1С», «1С-Битрикс», «3В Сервис» и другие.

Ранее в интервью ИА REGNUM руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева заявила о том, что меры поддержки бизнеса, завязанные на ОКВЭД, нужно менять.

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