Москва, , 13:22 — REGNUM Только 78% автовладельцев в России оформляют полис ОСАГО. Об этом говорится в опубликованном 26 мая исследовании, проведенного компанией Kantar для РГС Банка.

По Москве цифры отличаются незначительно. Там порядка 79% автомобилистов приобретают ОСАГО. Только 25% владельцев транспортных средств в России оформляют каско, а в российской столице добровольный полис страхования от ущерба, хищения или угона покупают 30% опрошенных.

Кроме того, 22% российских автовладельцев оформляют добровольное медицинское страхование (в Москве этот показатель составляет 19%), 18% предпочитают страховаться от несчастного случая (13% — в Москве), а страхование жизни выбирают 15% опрошенных в России (16% — в Москве).

Данные были получены после проведения онлайн-опроса, в котором приняли участие 23 013 респондентов по всей России. Кроме того, были опрошены 3 724 жителя российской столицы. Исследование проводилось во второй половине 2019 года.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в первые две недели апреля на 26% выросли продажи электронных полисов ОСАГО в России.

Назван регион — лидер в РФ по продажам электронных полисов ОСАГО

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