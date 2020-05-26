Москва, , 13:02 — REGNUM Накопительные пенсии жителей России в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчёт сделают с 1 августа. Об этом 26 мая сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Перерасчёт пройдёт беззаявительно с 1 августа и коснётся пенсий 80 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсии проиндексируют участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда и социальной защиты России в качестве одной из мер восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, предложило смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.

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