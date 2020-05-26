Москва, , 12:57 — REGNUM Пакет законопроектов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2019 год правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Бюджет ПФР исполнен с профицитом порядка 154 млрд рублей, его доходы составили около 8,781 трлн рублей (8,1% ВВП), расходы — 8,627 трлн рублей (8% ВВП).

Бюджет ФСС исполнен с профицитом в 32,5 млрд рублей. Доходы фонда составили 770,6 млрд рублей, что на 4,3% выше аналогичного показателя 2018 года, расходы — 738,1 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

Бюджет ФОМС исполнен с дефицитом около 63 млрд рублей, его доходы составили порядка 2,124 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 12%, расходы — 2,187 трлн рублей, рост на 10%.

Также предполагается внесение законопроекта об исполнении федерального бюджета на 2019−2021 гг.

Традиционно документы вносятся перед летней корректировкой федерального бюджета на текущий год.