Казань, , 13:23 — REGNUM Специализирующаяся на онлайн-торговле одна из российских компаний планирует построить в Татарии технопарк для самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса. Глава региона Рустам Минниханов пообещал помочь с выделением 1 га земельного участка для строительства и подведением коммуникаций. Руководство торговой компании готово взять на себя вопросы логистики и сбыта продукции.

«Создание такой площадки — это революционный проект в целом для нашей страны», — отметил Минниханов.

Отмечается, что в настоящее время интернет-торговля становится «спасательным кругом» для экономики и позволяет сохранить рабочие места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в Восточном АО в промышленной зоне Руднево в текущем году начнется строительство нового технопарка площадью 40 га.

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