Сеул, , 12:56 — REGNUM С 4 по 25 мая 20,56 млн домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

По их словам, помощь получили 94,7% от общего числа получателей. Размер финансовой помощи оценивается в 12,9 трлн вон (~$10,4 млрд), что составляет 94,7% общего бюджета.

Известно, что наибольшее число домохозяйств, получивших государственную поддержку, проживает в провинции Кёнгидо (4,88 млн), в Сеуле (3,92 млн), Пусане (1,37 млн) и провинции Кёнсан-Намдо (1,36 млн).

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи домохозяйствам с 4 мая. В первую очередь, поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.