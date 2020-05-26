Киев, , 12:54 — REGNUM МВФ для выделения Украине нового транша кредита требует и очередного повышения коммунальных тарифов для населения, сообщил 26 мая депутат Рады Александр Дубинский.

По его словам, уже согласованы следующие повышения — с 1 июля тариф на водоотведение повысится примерно на 25%, что потянет за собой повышение тарифа на электроэнергию.

Также он заявил, что власти готовятся вообще отменить льготные цены на электроэнергию и на газ для населения Украины.

Дубинский отметил, что особая ирония ситуации заключается в том, что кредит МВФ, в случае его получения, будет значительно меньше той суммы, на которую рассчитывал Киев, и пойдет не на текущее развитие страны либо на новые рабочие места и социальные программы, а почти сразу «вернется кредиторам», то есть к МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что для заключения нового соглашения с МВФ властям Украины пришлось принять закон о продаже земли и т.н. «антиколомойский» закон, запрещающий возврат Приватбанка структурами олигарха Игоря Коломойского.