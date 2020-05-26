Иерусалим, , 12:57 — REGNUM Последствия пандемии коронавируса экономика Израиля достаточно уверенно преодолеет в текущем году, однако в 2021 году столкнётся с трудностями. Это следует из данных экономического прогноза Банка Израиля, сообщает 26 мая израильский «9 канал».

Согласно апрельскому прогнозу, в Израиле ожидалось снижение объемов экономики в 2020 году на 5,3%, теперь ожидается снижение на 4,5%. Для 2021 года прогнозируется темп экономического роста 6,8% вместо 8,7% в апрельском прогнозе.

Прогноз по уровню безработицы к концу текущего года изменён с 8% на 8,5%, к концу 2021 года — с 4% до 5,5%.

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составит 11,5%, уровень госдолга вырастет до 74% по отношению к ВВП. Это будет означать резкое удорожание обслуживания госдолга.

Уровень экономического кризиса оценивается регулятором в 19% вместо прежних 36%. Прогноз справедлив в случае, если пандемия не вернётся второй волной.